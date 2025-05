Spookachtige visual novel Deep Under komt deze week naar de Nintendo Switch

Wie houdt van een spookachtig verhaal in comic book stijl kan zijn borst natmaken voor visual novel Deep Under. Uitgever Ratalaika Games maakt via X bekend dat we de game deze week al mogen verwachten en wel op 30 mei. De game verschijnt digitaal via de Nintendo eShop en gaat te koop zijn voor €4,99.

We're happy to announce that Deep Under will be released this Friday (May 30th) on #PS4/#PS5, #Switch, and #Xbox!



A grim visual novel about how an ordinary camping trip with friends can turn into a real nightmare!



💀 More info: https://t.co/QA1sDpTwlu pic.twitter.com/opDMcBY6v7 — Ratalaika Games (@RatalaikaGames) May 26, 2025

In Deep Under gaat Alex met zijn jeugdvrienden op een kampeertrip. Wat een gezellig uitje had moeten zijn verandert al snel in een ware nachtmerrie wanneer Alex zijn vrienden dieper het bos in volgt. Je zult je angsten moeten overwinnen om de donkere grotten te trotseren en je vrienden te redden. Lukt het jou om de mysterieuze gebeurtenissen uit het verleden te ontrafelen? Jij bepaalt met je keuzes de voortgang en uitkomst van het verhaal.

Kun je een visual novel in comic book art stijl waarderen? Bekijk dan de trailer van Deep Under hieronder!