Tempopo is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Juni 2024 maakte de wereld voor het eerst kennis met Tempopo. Dit puzzelspel kreeg februari dit jaar eindelijk een releasedatum en vanaf nu hoeven we niet langer meer te wachten op deze game. De titel is immers speelbaar op Nintendo’s hybride console. Om dat te vieren heeft ontwikkelaar Witch Beam uiteraard een releasetrailer geüpload, die je onderaan dit artikel kunt bekijken. Het spel gaat normaal gesproken voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank, al krijg je tot 1 mei 20% korting op jouw aankoop. Mocht je deze game graag in bezit hebben, houd er dan rekening mee dat je 1,3 gigabyte aan vrije opslagruimte beschikbaar moet hebben.

In Tempopo ga je op zoek naar alle muzikale bloemen, die ooit in de tuin van Hana stonden. Al deze prachtige bloemen zijn namelijk verspreid over verschillende kleine eilanden in de lucht. Echter zal dit niet gemakkelijk gaan, want alleen de magische wezens, genaamd Tempopo, kunnen met hun vaardigheden de bloemen redden. Gaat het jou lukken om al brekend, tillend en duwend lukken om alle 60 levels en alle 60 extra uitdagende levels op te lossen?