Spyro: A Realm Beyond komt volgend jaar naar de Switch 2

In 2008 verscheen de laatste Spyro-game, maar volgend jaar mogen we dan eindelijk een gloednieuw deel in de serie verwachten. Spyro: A Realm Beyond is vandaag aangekondigd en zal onder andere naar de Nintendo Switch 2 komen (andere platformen: Xbox Series S|X, PS5 en pc). De game wordt ontwikkeld door hetzelfde team welke achter de Spyro: Reignited Trilogy zat.

Spyro: A Realm Beyond moet enerzijds vertrouwd aanvoelen voor fans van de oude games maar moet tegelijkertijd een perfect instapmoment zijn voor nieuwe spelers. In onderstaande trailer zien we, naast het feit dat Spyro het moet opnemen tegen een ‘nieuw kwaad ‘, ook de bekende platform gameplay voorbij komen. Spyro heeft in dit nieuwe deel een meer verfijnde besturing en verbeterde bewegingsmechanieken. Daarnaast doet de trailer vermoeden dat de traditionele levels mogelijk plaatsmaken voor een open wereld.

Kijk jij uit naar deze nieuwe Spyro-game? Laat het ons hieronder weten!