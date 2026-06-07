Minecraft Dungeons II releasedatum is bevestigd

Minecraft Dungeons II heeft eindeliijk een releasedatum. De game verschijnt op 29 september voor Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series S|X en pc. Dit nieuws werd bekend gemaakt tijdens de Xbox Games Showcase van vandaag. Dit ging gepaard met een gloednieuwe trailer.

De game is een vervolg op Minecraft Dungeons welke vijf jaar geleden verscheen. Echter met compleet nieuwe gebieden, een nieuwe vijand en meer chaotische gameplay. Dit alleen of met vrienden. Hoe dan ook, je hebt geen tijd om rustig te minen, de hele Overworld is in gevaar en het is aan jou/jullie om hem te redden. Wie er achter het gevaar zit? Dat moet nog blijken.