Castlevania: Belmont’s Curse heeft een releasedatum maar mogelijk niet voor Switch

We weten dat Castlevania: Belmont’s Curse nog dit jaar moest verschijnen, maar tot vandaag was er geen releasedatum. Tijdens de Xbox Games Showcase werd deze aangekondigd en de game moet op 15 oktober verschijnen. Echter, er is iets opvallends aan de trailer. Waar andere games die naar Switch of Switch 2 komen een logo hadden in de trailer is dat hier niiet het geval. Toch is het het waard om de nieuwe trailer en datum te delen.

Castlevaniia: Belmont’s Curse is een nieuwe 2D Action-Exploration tiitel van Konami in samenwerking met Evil Empire en Motion Twin. De game speelt zich af in Parijs in het jaar 1499. Dit is 23 jaar na de gebeurtenissen in Castlevania: Dracula’s Curse. Als hoofdpersonage speel je met een nazaat van Trevor Belmont, en ben je weer uitgerust met een heilige zweep genaamd: “Vampire Killer”. Met dit legendarisch wapen neem je het weer op tegen allerlei beesten, vampieren en bovennatuurlijke dreigingen. Naast de zweep zitten er ook andere wapens in Belmont’s Curse, waaronder verschillende zwaarden.