Launchtrailer voor Dragon Quest VII Reimagined

Dragon Quest VII Reimagined is vanaf vandaag te spelen op de Switch en Switch 2. En een release hoort natuurlijk gevierd te worden met een launchtrailer. Die vind je dan ook onderaan. Mocht je willen weten of deze remake iets voor jou is, lees dan vooral onze review. Wij beoordeelden de game met een 9: ‘Dragon Quest VII: Reimagined is de beste Dragon Quest remake in recente jaren‘.

Dragon Quest VII verscheen oorspronkelijk in 2000 voor de PlayStation 1 en voor de 3DS in 2013 (in 2016 voor Europa). De game is een enorme ervaring die al snel 80 tot 100 uur speelplezier geeft. Voor de remake heeft Square Enix aanpassingen gedaan waardoor de speelervaring echt naar de huidige tijd wordt gebracht. In Dragon Quest VII Reimagined start je als een stel kinderen die zoals gewoonlijk in een enorm avontuur belanden om de Demon King te verslaan. Als inwoners van het koninkrijk van Estard vinden jullie fragmenten van een stone tablet. Wanneer blijkt dat die fragmenten samen een kaart vormen en je ermee door de tijd en ruimte kunt reizen begint jullie avontuur. Stukje bij beetje help je andere eilanden in het verleden om ze ook in het heden te laten verschijnen.

Ben jij al aan de slag met Dragon Quest VII Reimagined of staat die nog op je wensenlijstje?