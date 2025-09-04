Square Enix onthult resolutie en performance van Octopath Traveler 0

Over een paar maanden verschijnt Octopath Traveler 0 een prequel in de populaire Octopath Traveler franchise. Nu de release dichterbij komt heeft Square onthuld wat de resolutie van de game wordt en op welke framerate die gaat draaien. Deze details zijn gedeeld op de Japanse website van de game en zijn vertaald door Nintendo Everything. Op de website staat in een tabel weergegeven hoe de verschillende versies van de game zullen draaien. Zo lezen we dat de Switch 2-versie een resolutie van 1080p krijgt met een framerate van 60fps. De Switch 1-versie daarentegen moet het doen met 720p en 30fps. De website geeft verder geen verschillen aan tussen de handheld- en dockedversies van de game.

De tabel maakt verder ook duidelijk hoe de verschillende versies draaien in de speciale Town Builder Mode. Zo kun je in de Switch 2-versie 400 gebouwen plaatsen in één gebied waar dat er in de Switch 1-versie slechts 250 zijn. De Switch 2-versie is daarmee qua specificaties vergelijkbaar met de PS4-versie. De PS5 en Xbox Series X-versies draaien beide op 120fps in 2160p met de mogelijkheid om wel 500 gebouwen te plaatsen.

Altijd leuk om vlak voor de release van een grote game een beeld te krijgen wat we van de specs kunnen verwachten. Octopath Traveler 2 verschijnt op 4 december voor de Switch 1 en 2. Ga jij hem halen? Laat het weten in de reacties!