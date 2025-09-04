Star Wars Outlaws is vanaf vandaag ook op de Switch 2 te spelen

Vandaag verscheen de Nintendo Switch 2-versie van Star Wars Outlaws. Dit open-wereld-avontuur in het Star Wars-universum kwam een jaar geleden uit voor de PlayStation 5, Xbox Series en pc. En nu kunnen ook eigenaren van Nintendo’s nieuwste console met de game aan de slag. Star Wars Outlaws is zowel digitaal als fysiek (gamekeycard) te koop. Bij een release hoort natuurlijk een launch-trailer, dus die vind je onderaan dit bericht.

In Outlaws speel je als Kay Vess, een jonge outlaw die haar eigen pad zoekt in een sterrenstelsel dat wordt beheerst door misdaad en chaos. Samen met haar trouwe metgezel Nix reist ze van drukke steden en duistere cantina’s tot uitgestrekte woestijnlandschappen. Of je nu kiest voor blastergevechten, sluiproutes of handige afleidingen: elke missie biedt meerdere mogelijkheden. Je reputatie speelt een belangrijke rol en verandert op basis van jouw keuzes. Neem opdrachten aan van verschillende criminele syndicaten, steel waardevolle goederen en navigeer door gevaarlijke situaties—te voet én vanuit je ruimteschip, de Trailblazer.

Voor wie uitkijkt naar onze ervaringen met Star Wars Outlaws: een review is in de maak. De eerste uurtjes zijn gespeeld en gebaseerd op die eerste indruk kunnen we alvast een klein tipje van de sluier oplichten: de pre-release-geluiden over slechte prestaties op de S2 lijken echt onterecht. Wordt vervolgd! Onze review zal in de loop van volgende week online komen.