Nieuwe video toont technische verschillen tussen Switch-versies van Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong is gisteren uitgekomen en is nu al een groot succes. Gisteren kon je al lezen dat de game zo populair was dat meerdere online winkels, waaronder de eShop, plat lagen vanwege de hoeveelheid gebruikers die de game wilden kopen/downloaden. Nu mensen de game inmiddels wel kunnen downloaden en spelen wordt er dan ook massaal content over gemaakt, waaronder door de bekende YouTuber: ElAnalistaDeBit. Op dit kanaal wordt content gemaakt van grafische vergelijkingen tussen verschillende versies van games. Uiteraard kon Silksong daarbij niet uitblijven. Uit de video kunnen we opmaken dat de Switch 2-versie op TV een resolutie heeft van 2160p met een framerate van 60fps. In handheld-modus draait de game in 1080p op 120 frames per seconde. De Switch 1-versie draait in handheld-modus in 720p op 30fps. Hoe die het verder in docked-modus doet wordt in de video niet duidelijk.

Hoewel het grafische verschil tussen de twee versies in de video zeker merkbaar is zit het grootste verschil hem in de laadtijden. Laadtijden zijn op de Switch 1 namelijk dubbel zo lang als op de Switch 2. Bekijk de video hieronder: