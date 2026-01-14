Star Trek Voyager: Across the Unknown komt ook naar de Switch 2

Uitgever Daedalic Entertainment en ontwikkelaar GameXcite hebben onthuld dat hun nieuwe Star Trek titel ook naar de Switch 2 gaat komen. De strategie-survival-game werd vorig jaar augustus al aangekondigd voor de PlayStation 5, Xbox Series en pc via Steam. Maar daar is dus nu Nintendo’s nieuwste console aan toegevoegd. De releasedatum van Star Trek Voyager: Across the Unknown is ook al bekend, namelijk 18 februari. Momenteel is er ook al een demo beschikbaar voor de eerder aangekondigde platforms. Voor de Switch 2 volgt die ‘spoedig’. Maar niet getreurd, onderstaande ‘combat deep dive’-trailer geeft al een goede indruk van wat we mogen verwachten! Daarin vertellen de makers hoe ze de gevechten in Voyager-stijl hebben aangepakt.

Star Trek Voyager: Across the Unknown is een verhaalgedreven survival-strategiegame waarin het lot van het iconische ruimteschip in jouw handen ligt. Neem het roer in handen, beheer het schip en de middelen, en neem moeilijke beslissingen. Lukt het jou om het schip en de bemanning veilig thuis te brengen? Volgens de officiële beschrijving combineert Across the Unknown ‘verkenning, scheeps- en grondstoffenbeheer, roguelite-elementen en betekenisvolle keuzes’. Klinkt als de perfecte combinatie voor fans van de serie! Wil je nog meer te weten komen over deze titel, neem dan een kijkje op de officiële website.