Bekijk nu jouw Nintendo Switch Jaaroverzicht 2025

Het heeft wat langer geduurd, maar inmiddels staat jouw gepersonaliseerde Nintendo terugblik over 2025 klaar. Tenminste, als je de juiste account-instellingen hebt ingeschakeld. Als dat zo is dan kun je met slechts één druk op de knop jouw Nintendo Switch Jaaroverzicht 2025 bewonderen. Daar vind je allerlei feitjes over jouw game-avonturen van afgelopen jaar, zoals het aantal gespeelde games en uren, en jouw populairste games. Er is zelfs een maandelijkse uitsplitsing met het aantal gespeelde uren per maand en de meest gespeelde game.

Welke games heb jij allemaal gespeeld en hoelang?

Ben je ook zo benieuwd hoeveel tijd je hebt doorgebracht met je Nintendo Switch 2 (of Switch)? De website is hier te vinden. Veel plezier! En laat vooral in de reacties jullie leukste feitjes uit het jaaroverzicht weten. Wij zijn benieuwd!