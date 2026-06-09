Stellar Blade komt later dit jaar naar de Switch 2

De actie-game Stellar Blade verscheen in 2024 voor het eerst voor de PlayStation 5 en de PC. Vandaag tijdens de Nintendo Direct werd er een Switch 2-port van de game aangekondigd. Deze port moet ergens later dit jaar al verschijnen.

In Stellar Blade speel je als Eve, een elite-soldaat die vanuit een ruimtekolonie naar een verwoeste aarde wordt gestuurd. De mensheid is vrijwel uitgeroeid door mysterieuze wezens, de Naytiba, en leeft in ballingschap buiten de planeet. Eve krijgt de opdracht om de aarde terug te veroveren en de bron van de dreiging uit te schakelen.

Tijdens je reis door verlaten steden, woestijnen en de laatste menselijke nederzettingen ontdekt je dat de oorlog tegen de Naytiba niet zo zwart-wit is als die lijkt. Terwijl je vecht voor het voortbestaan van de mensheid, komt Eve steeds meer verborgen waarheden tegen over de oorsprong van de mens, haar missie en de geschiedenis van de aarde.

Bekijk hieronder de trailer van de game