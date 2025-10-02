Digital Foundry vergelijkt de verschillende versies van Super Mario Galaxy 1 & 2

Ja ja, vandaag is het zover! We kunnen vanaf vandaag eindelijk aan de slag met Switch-versies van Super Mario Galaxy en Super Mario Galaxy 2. Voor Digital Foundry, een media platform dat bekendstaat om hun grafische vergelijkingen van video games was dit natuurlijk een goede reden om de Switch 1- en 2-versies van beide games eens goed onder de loep te nemen. In de video gaan ze niet alleen in op hoe de Switch 2-versie zich tot de Switch 1 verhoudt maar kijken ze ook hoe groot het verschil is met de Wii-versies of met Mario 3D All-Stars in het geval van Galaxy 1.

Wanneer je met name de Wii-versie naast de Switch 2-versie zet zie je een aanzienlijk verschil. Dit is natuurlijk voor een groot deel te danken aan de verbeterde resolutie van beide versies. Op de Switch 1 draaien ze in 1080P en op de Switch 2 in 4k. Maar ook de textures zijn in beide games flink verbeterd. Het gras, de muren en de talloze sterren in de ruimte op de achtergrond. Alle details zien er een stuk scherper uit en ook de kleuren zijn feller en springen er meer uit in de Switch-versies.

Als we Digital Foundry mogen geloven zit het met de performance ook meer dan snor. Beide versies van de games draaien stabiel op 60fps. De Switch 1-versie wilt heel af en toe nog wel eens dalen naar 57 frames wanneer je een nieuw gebied betreed of de camera van positie wisselt. In de Switch 2-versie gebeurt dit ook maar zijn deze momenten nog zeldzamer. De verschillen zijn daarnaast zo klein dat je het amper merkt. Bekijk hieronder de complete video. Ga jij binnenkort met Super Mario Galaxy 1, 2 of allebei aan de slag? Laat het weten in de reacties!