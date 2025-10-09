Puzzel platformer All Hands on Deck aangekondigd voor Nintendo Switch

Studio Mantasaur heeft aangekondigd dat de platformer All hands on Deck naar de Switch en Switch 2 komt. All Hands on Deck is een puzzel platformer die je volledig in coöp speelt. Jij en je coöp partner spelen samen een paar handen die opzoek gaan naar plushies die vermist zijn geraakt in het dagverblijf. In de game werk je samen door puzzels op te lossen en verken je speelgoed-achtige werelden met behulp van speciale voorwerpen en Steen, Papier, Schaar-krachten. Je zou de coöp gameplay misschien een klein beetje kunnen vergelijken met die van Split Fiction. Een game die wij eerder dit jaar beloonden met een 9,5. Bekijk de trailer hieronder.