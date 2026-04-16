The Expanse: A Telltale Series plotseling verschenen op de Nintendo Switch

The Expanse: A Telltale Series is plotseling verschenen op de Nintendo Switch. Deze verhaal gedreven sci-fi game verscheen origineel drie jaar geleden op Steam, waar het sindsdien grotendeels positief staat aangeschreven. De evenementen in het verhaal spelen zich af voor de gebeurtenissen van de televisie serie met dezelfde naam. Voor iedereen fan van die serie lijkt de game dan ook zeker de moeite waard te zijn. Benieuwd naar de game? Hieronder kun je een wat oudere releasetrailer bekijken.

Voor iedereen die niet bekend is met The Expanse, deze tv serie is gebaseerd op een reeks boeken van James S.A. Corey. In deze serie hebben mensen het zonnestelsel gekoloniseerd, maar zijn er groeiende spanningen tussen de drie grootste facties. De serie volgt een groep protagonisten welke de “Earthers”, “Martians”, en “Belters” representeert waarbij ze langzaam maar zeker een complot blootleggen welke deze spanningen wil doen opblazen. In de game neem je de rol aan van Camina Drummer voor dit hele gebeuren. Zij is de XO van een scavenger crew, welke op jacht is naar een mysterieuze schat. Deze schat bevind zich aan de rand van The Belt. Spelend als Drummer zul je met verschillende excentrieke personages moeten omgaan, een bloederige muiterij afslaan en moeilijke keuzes maken welke het lot van The Artemis zijn bemanning zal bepalen. Verken verlaten ruimteschepen, gebruik mag boots om over muren en het plafon te lopen en gebruik Zero-G thrusters om door de ruimte te zweven. Naast de vijf normale hoofdstukken bevat de Deluxe Edition een bonus episode.