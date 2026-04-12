Super Battle Golf aangekondigd voor Switch 2

Wat zou je krijgen als je Mario Kart combineert met golf? Waarschijnlijk wordt het dan zoiets als Super Battle Golf. En laat die game nou net zijn aangekondigd voor Nintendo Switch 2. Studio Brimstone Games geeft aan dat de releasedatum ergens deze zomer zal zijn. De game is sinds februari op pc te spelen en lijkt tot nu toe positief te zijn ontvangen.

In Super Battle Golf blijft je doel hetzelfde als in andere golfgames: in zo min mogelijk slagen je bal in de hole krijgen. Zo’n beetje elke golftitel geeft wel zijn eigen draai aan de sport, en die van Super Battle Golf is pure chaos. De game ondersteunt online multiplayer voor 1 tot 8 spelers, en iedereen moet als eerste hun golfbal de hole in krijgen. Daarbij mag je alle middelen tot je beschikking gebruiken om je tegenstanders dwars te zitten. En met dwarszitten bedoelen we dingen als ze overrijden met golfkarretjes, ze bevriezen met freeze guns, ze beschieten met lasers, of ze eenvoudigweg een mep verkopen met je golfclub. Er zijn genoeg items op de golfbaan om je dichter bij de overwinning te brengen. Bovendien lijkt de game ook character customization te bieden, tot de clubs aan toe!

