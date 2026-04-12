Borderlands 4 opeens fysiek voor de Switch 2 gevonden

Borderlands 4 was oorspronkelijk één van de eerste games die aangekondigd werd voor de Switch 2. Helaas, is de game voor onbepaalde tijd uitgesteld en waarschijnlijk zelfs geannuleerd. Waarschijnlijk is het namelijk niet gelukt om de game soepel te laten draaien op het apparaat, zeker aangezien andere versies ook verschillende problemen hebben.

Toch is er plotseling een fysieke versie van het spel verschenen. De Game Key Card met de Gilded Glory Pack DLC werd op Reddit gedeeld, maar verwacht maar niet dat de game binnenkort opeens toch uitkomt. Zo wordt de Game Key Card herkent door het systeem, maar wordt er niets gedownload. De servers hebben namelijk de game niet online staan. Het is dus waarschijnlijker dat de fysieke versie al praktisch klaar was, maar dat de game toen op het laatste moment toch niet uitkwam. Hierna is de versie mogelijk per ongelijk ingepakt en geleverd. Aangezien de game dus niet speelbaar of downloadbaar is, hoef je dus niet te verwachten dat er gameplay zal verschijnen.