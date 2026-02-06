Releasedatum voor Birushana: Winds of Fate (Switch)

Na al het showcase-nieuws zou je vergeten dat er ook nog ‘gewone’ onthullingen zijn. Eentje is bijvoorbeeld de aankondiging van de releasedatum van de fandisk voor otome-game Birushana. De lokalisatie werd afgelopen november bekendgemaakt en nu weten we wanneer de FD bij ons verschijnt. Birushana: Winds of Fate, de fandisk van Birushana: Rising Flower of Genpei komt op 26 mei uit voor de Nintendo Switch. Zowel digitaal als fysiek. Dat laat Idea Factory International via X weten:

#Birushana: Winds of Fate releases on Nintendo Switch on May 26, 2026!



A trading card pack will also be included with the Standard Edition! Stay tuned for more information 🥰



Wishlist today on the IFI Online Store~ 🍃https://t.co/31YhwnXqwu pic.twitter.com/YbIeS7UzXj — Idea Factory International (@IdeaFactoryIntl) February 5, 2026

Deze fandisk kwam in 2022 al in Japan uit en vier jaar later kunnen wij er in het Westen ook van gaan genieten. Birushana: Winds of Fate gaat verder waar Birushana: Rising Flower of Genpei eindigde. Het is daarom noodzakelijk om de games in de juiste volgorde te spelen. De game bevat negen routes die tonen hoe het de protagonist vergaat na de oorlog. Daarnaast zijn er ook nieuwe love interests met verhalen tijdens de oorlog.

Kijk jij uit naar Birushana: Winds of Fate? Laat het ons weten in de reacties!