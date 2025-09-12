Final Fantasy VII Remake Intergrade schuift naar begin volgend jaar + andere delen bevestigd

Een paar weken geleden speelden we op gamescom al een redelijk goede demo van Final Fantasy VII Remake Intergrade. Deze game is de eerste van de driedelige remake van Final Fantasy VII en verscheen eerder al op pc en PS4/PS5. Nu moest de game oorspronkelijk nog dit jaar verschijnen, maar hij is verschoven naar 22 januari van volgend jaar voor zowel de Switch 2 als Xbox.

In Final Fantasy VII volg je het verhaal van Cloud, een ex SOLDIER, die samen is gaan werken met de rebellen van Avalance om het op te nemen tegen Shinra. Dit eerste deel pakt een gedeelte van het verhaal en gooit het in een compleet nieuwe ervaring (voor wie alleen het origineel kennen). Nieuw in deze versie is een Streamlined Progression feature. Hierdoor wordt het voor spelers makkelijker om het spel door te banjeren. Je hebt namelijk unlimited alles. Denk aan MP, HP, Limit Break en ATB gauge. Je blaast dus zo door het spel heen. In essentie is het dus gewoon de Story difficulty in andere games.

Daarnaast heeft Square Enix in een persbericht onthuld dat alle drie de delen officieel naar alle platformen gaan komen. Dus later kunnen we nog Rebirth en het onbekende derde deel verwachten.