Super Mario Galaxy krijgt vergelijkingsvideo

Tijdens de afgelopen Nintendo Direct kwam er goed nieuws voor fans van de Mario Galaxy-titels. Super Mario Galaxy én Super Mario Galaxy 2, van oorsprong games voor de Wii, komen namelijk naar de Switch! En je kunt ze natuurlijk ook op de Switch 2 spelen. De perfecte kans dus om herinneringen op te halen, of om juist voor het eerst in deze bijzondere Mario-games te duiken. Wederom een mooie manier om aandacht te besteden aan het 40-jarige jubileum van Super Mario Bros. Op 2 oktober 2025 komt de bundel uit, en je zult ze in de eShop ook los van elkaar kunnen kopen.

De website GVG heeft recentelijk een vergelijkingsvideo gemaakt die de verschillen tussen Super Mario Galaxy in Super Mario 3D-All Stars en de nieuwe versie die voor de Nintendo Switch uitkomt. De video is hieronder te bekijken, waarin onder andere verbeterde resolutie naar voren komt.