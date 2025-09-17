Homura: The Crimson Warriors komt naar het Westen in 2026

Dit jaar heeft Idea Factory International slechts één otome-game uitgebracht voor de Nintendo Switch: Battlefield Waltz. Hoewel er een tweede gepland stond voor dit jaar, namelijk Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights, werd deze al in de eerste maand van dit jaar uitgesteld naar 2026. Dat maakt 2025 een vrij tegenvallend jaar wat betreft releases van deze uitgever. Wat daardoor ook gevolgen heeft voor de verwachtingen van volgend jaar. Onverwacht heeft Idea Factory International de lokalisatie van een otome-titel aangekondigd met release in 2026. Het gaat om de game Homura: The Crimson Warriors, die vorig jaar al in Japan verscheen. Het is weliswaar geen game waar veel om gevraagd wordt in de community, maar toch is het goed om te zien dat er meer historische otome naar het Westen komen.

In Homura volg je de heroine Mutsumi Mochizuki. Het is een tijd waarin er een hoop politieke onrust is en Mutsumi vecht aan de zijde van de Crimson Warriors. Tijdens het spelen van de otome zal je keuze moeten maken en ligt het lot van de love interests in jouw handen. Er zullen vijf love interests zijn, waarmee je een romantische relatie op kunt bouwen. Benieuwd naar de personages? Bekijk dan onderstaande trailer. De game zal zowel fysiek als digitaal uitgebracht worden.

Heb jij eerder al van Homura: The Crimson Warriors gehoord? Laat het ons weten in de reacties!