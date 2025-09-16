[Preview] Elden Ring & Borderlands 4 – Ruimte voor verbetering

Op de booth van Nintendo waren zowel Elden Ring: Tarnished Edition en Borderlands 4 speelbaar. Opvallend was dat de demo’s in kleine ruimte begaven, en weinig aandacht trokken in vergelijking met de andere games die speelbaar waren. Ik heb beide games uitgeprobeerd. Een ervaring die zowel hoop als zorgen opriep.

Elden Ring: Tarnished Edition – Een kwetsbare uitvoering

Tijdens de onthulling van de Switch 2 werd Elden Ring als een van de paradepaardjes gepresenteerd. Niet geheel verrassend: de game is geroemd om zijn meeslepende wereld, hoge moeilijkheidsgraad en vooral zijn grafische pracht. Toen vervolgens de eerste vergelijkingsvideo’s verschenen, leek de Switch 2-versie opvallend goed overeind te blijven. Deze indruk werd deels bevestigd bij het zien van de demo in docked-modus. De beelden oogden scherp, de wereld kwam sfeervol over en de presentatie leek weinig in te leveren ten opzichte van de versies op krachtigere systemen.

Toch is er een andere kant. De handheld-modus, die ik zelf mocht testen, liet helaas een minder positieve indruk achter. De grafische kwaliteit leverde duidelijk in, niet alleen in scherpte, maar vooral ook in framerate. Tijdens het verkennen van donkere ruimtes werd dit extra merkbaar: details vervaagden en framerate zakte regelmatig in. Dit ging ten koste van de sfeer, maar vooral ook van de speelbaarheid. Hoewel het bewonderenswaardig is dat een game als Elden Ring op een handheld draait, laat deze demo zien dat er nog optimalisaties nodig zijn. De potentie is er, maar de uitvoering in handheld-modus stelt vooralsnog teleur.

Borderlands 4

Borderlands 4 verschijnt binnenkort op de Nintendo Switch 2 en andere consoles. Hoewel dit genre normaal gesproken niet helemaal mijn smaak is, was ik toch benieuwd hoe deze explosieve shooter met absurdistische humor zich staande zou houden op Nintendo’s nieuwe hardware. Misschien vraag je je af hoe ik deze game dan precies heb ervaren? Eerlijk gezegd, liet Borderlands 4 een soortgelijke indruk achter als Elden Ring. En dat is niet per se positief. Hoewel ik de handheld-modus van de Switch 2 niet zelf heb getest, viel het me bij de docked-modus direct op dat de grafische presentatie achterbleef bij die van andere platformen.

De game oogde minder scherp en minder vloeiend. Vooral elementen op de achtergrond waren opvallend wazig, en het geheel draaide op een framerate van 30fps. Dit is iets wat, zeker voor een shooter, niet ideaal is. Die beperking had een zichtbaar effect op de snelheid en reactietijd van de gameplay, wat afbreuk doet aan de typische Borderlands-ervaring waarin chaos, snelheid en precisie centraal staan.

Voorlopige conclusie

Het is veelbelovend om te zien dat third-party ontwikkelaars volop inzetten op de Nintendo Switch 2. Titels als Elden Ring: Tarnished Edition en Borderlands 4 benadrukken dat ontwikkelaars vertrouwen hebben in de nieuwste console. Toch laten de huidige demo’s zien dat de optimalisatie nog niet overal op orde is. Vooral visueel en qua prestaties is er ruimte voor verbetering. Deze zorgen lijken eerder te wijzen op de ontwikkelfase of keuzes van de ontwikkelaars, dan op beperkingen van de hardware zelf. Hopelijk worden de zorgen in de toekomst weggenomen.