Super Mario World lijkt de titel te gaan worden van de nieuwe Mario-film

Op Mario-dag vorig jaar werd de nieuwe Mario-film officieel bevestigd. Er waren toen al een aantal details bekend zoals de betrokkenheid van bekende namen en zelfs een releasedatum. De film moet op 3 april 2026 in verschillende landen verschijnen. Alleen over de titel werd niets gezegd. Tot nu toe heeft Nintendo zelf ook nog geen nieuwe informatie over de film losgelaten. Maar volgens NBC Universal zou de nieuwe Mario-film de titel Super Mario World krijgen.

Deze nieuwe Mario-film volgt op de succesvolle The Super Mario Bros. Movie van Illumination en Nintendo uit 2023. De animatiefilm werd wereldwijd enorm goed bezocht in de bioscopen en werd snel een van de best opbrengende animatiefilms ooit. Niet zo gek dat de handen weer ineen worden geslagen voor een nieuwe Mario-film. De titel Super Mario World is natuurlijk geen onbekende naam in gameland en komt overeen met de gelijknamige SNES platformer uit de begin jaren 90. Maar goed, niets is zeker totdat Nintendo de titel van de nieuwe Mario-film officieel bevestigd. Het duurt ook nog even totdat we de nieuwe film in de bioscoop kunnen bewonderen. Dus op de billboards zou uiteindelijk zomaar een andere titel kunnen staan. We zullen nog even geduld moeten hebben. Wanneer er meer nieuws is lees je dat natuurlijk hier op Daily Nintendo!