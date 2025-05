Officiële video vergelijkt Switch- en Switch 2-versie van Hogwarts Legacy

Vannacht heeft het officiële YouTube-kanaal van Hogwarts Legacy een vergelijkingsvideo geüpload van de Switch- en Switch 2-versie van het spel. Zoals je onderaan dit artikel kunt zien, en waarschijnlijk al verwachtte, ziet de game er op de Switch 2 een stuk scherper en soepeler uit. Bovendien zien we in het één minuut durende filmpje ook in actie hoe je zonder laadschermen Hogsmeade in kan wandelen.

Tijdens de Nintendo Switch 2 direct werd de releasedatum van donderdag 5 juni al bekendgemaakt. Echter is het sinds deze week ook duidelijk dat je een upgrade pack kunt aanschaffen voor 10 euro. Mocht je dus al in bezit zijn van Hogwarts Legacy op de originele Nintendo Switch, dan kun je voor een relatief klein bedrag de verbeterde versie spelen op jouw gloednieuwe Switch 2. Heb je de titel nog niet in bezit op een Nintendo console? Dan is de Switch 2-versie van deze actie-RPG natuurlijk alsnog los te koop.