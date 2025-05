[Preview] Third-party-games op de Switch 2 – Toekomstige Switch 2-ports hebben veel potentie

Afgelopen weekend vond de Nintendo Switch 2 Experience in Amster… Zaandam plaats. In ons verslag van dit event kon je al lezen wat wij van de Switch 2 en het event vonden. Ook gingen we hier uitgebreid in op de first-party line-up. Maar naast de first-party line-up komen er op launch ook veel games van third-parties naar de Switch 2. Aangezien dit toch wel een belangrijk onderwerp is, vonden we het goed om hier nog een apart artikel aan te wijden.

Nintendo en third-parties

Als we naar het verleden kijken van Nintendo-consoles en third-party-ports, dan zien we dat deze niet altijd even lekker hand in hand gaan. Vrijwel iedere Nintendo-console krijgt, zeker aan het begin van de levenscyclus, ondersteuning van derde partijen. Maar deze partijen willen het platform niet altijd blijven ondersteunen, en ook zien we vaak dat de ports van deze games soms erg ondermaats zijn. Ook op de originele Switch zagen we dit vaak voorbijkomen. Denk bijvoorbeeld aan de Switch-versies van The Outer Worlds, Mortal Kombat 1 en Doom Eternal. Versies die zeker speelbaar waren op Nintendo’s hybride console, maar die door de zwakkere hardware soms visueel hele lage resoluties aantikten of te maken hadden met flinke framedrops. Het was leuk dat het kon, maar je had altijd wel het gevoel dat je met mindere versies van goede games te maken had.

De vraag is dan ook of de Switch 2 met zijn veel krachtigere specificaties dit probleem een beetje kan oplossen. Om deze vraag gedeeltelijk te beantwoorden ben ik tijdens de Switch 2 Experience met vier verschillende games aan de slag geweest, namelijk Street Fighter 6, Civilization 7, Hogwarts Legacy en Yakuza 0.

Hogwarts Legacy

Ik begon met Hogwarts Legacy en deze maakte geen grote indruk op mij. Ik kon aan de gameplay zelf merken dat de game inhoudelijk ontzettend sterk in elkaar zit, maar ik op grafisch vlak vond ik hem hier en daar wat tekortschieten. Bepaalde details in de omgeving zoals stoelen en gebouwen waren redelijk gedetailleerd, maar er waren ook momenten waarop details van character-models, zoals het haar en of sommige gezichtsanimaties er vrij onscherp uitzagen. Ook voelde het alsof de algehele game op een aanzienlijk lagere resolutie draaide dan de andere games op de beurs.

Het spel had soms ook last van framedrops, wanneer je bijvoorbeeld net een nieuwe omgeving betrad. En aan het eind van de demo, toen ik op mijn bezem door de wereld vloog, zag ik veel pop-in voor bomen en bergen. Dit haalde mij een beetje uit de ervaring. Deze versie van Hogwarts Legacy is nog steeds een flinke upgrade ten opzichte van de Switch 1-versie, die naar verluidt dramatisch liep. De demo draaide voor het grootste gedeelte van mijn speelsessie stabiel op 30 FPS en was wel speelbaar. Toch had ik hier nog steeds het gevoel dat ik een aanzienlijk mindere versie aan het spelen was van een hele goede game. Deze Switch 2-port ziet er nog steeds beter uit dan de slechtste Switch-ports, maar de Switch 2 kan beter dan dit.

Civilization 7

Na mijn speelsessie met Hogwarts Legacy ging ik aan de slag met Civilization 7. Civilization 7 maakte uiteraard ook gebruik van de nieuwe muisbesturing en deze werkte hier volledig naar behoren. Het bord waar je de game op speelt zag er haarscherp uit. Wel merkte ik dat de demo nog niet was aangepast aan de Switch 2-knoppen. Zo vroeg de game mij op meerdere momenten om op de rechtermuisknop te klikken en moest ik vervolgens zelf zoeken naar welke Switch 2-knop dit refereerde.

Ook had ik soms wat moeite om door de user interface van de game te navigeren. Hoewel dit ook kan komen door mijn gebrek aan ervaring binnen dit genre. Verder speelde de game zoveel je van Civilization gewend bent. Je kiest een volk, een leider, bouwt steden en kiest wat je wilt onderzoeken. En naarmate het potje vordert reis je steeds verder door de geschiedenis heen. Wat mij nog wel opviel, is dat de gebouwen die je neerzet er dit keer heel realistisch en gedetailleerd uitzagen. Verder heb in tegenstelling tot Hogwarts Legacy tijdens de demo gelukkig geen last gehad van framedrops en technische problemen. Civilization 7 lijkt daarmee tot nu toe een erg goede port te worden.

Street Fighter 6

Vervolgens stond Street Fighter 6 op de planning. Van alle ports die ik op het evenement heb gespeeld maakte deze op mij de meeste indruk. De gevechtsringen, de iconische karakters en de flitsende moves zagen er allemaal haarscherp uit. De game speelde ook heel erg lekker weg. Ik heb geen moment last gehad van technische problemen. En hoewel ik verschillende versies niet naast elkaar heb gezet, zag de Switch 2-versie er bijna gelijkwaardig uit aan de PS5-versie. Een hele bijzondere prestatie voor een Nintendo-port. Lees hier ook Jorden’s preview van Street Fighter 6.

Yakuza 0

Tot slot heb ik nog Yakuza 0 gespeeld. Deze port wist erg te verrassen. De game zag er naar mijn idee zelfs beter uit dan de PS4-versie uit 2017 en draaide uitstekend. Vooral de straten van Tokio spatte van het scherm. Het viel mij op hoe gedetailleerd de character-models en gezichtsanimaties van voorbijlopende NPC’s waren. Ook waren de gebouwen waar je langsliep met felle kleuren en veel detail vormgegeven. De framerate van de game bleef ook tijdens de hele demo lekker stabiel.

Richting het eind van de demo kreeg ik ook te maken met een ‘boss fight’. Hierin kon ik allerlei meubels, zoals vazen en bankstelsels, gebruiken om de vijand helemaal kapot te rammen. De combat tijdens dit gevecht voelde lekker vlot en voldoenend aan. Precies zoals je van de PlayStation-versies gewend bent. Ik heb helaas niet in de bizarre minigames kunnen duiken waar deze franchise natuurlijk ook om bekendstaat. Maar op basis van mijn ervaringen met de demo, denk ik dat de game tijdens deze gedeeltes ook wel lekker stabiel blijft draaien. Yakuza 0 lijkt een uitstekende port te worden van een erg goede game.

Third-party-ports hebben veel potentie

Afgezien van mijn ietwat teleurstellende speelsessie met Hogwarts Legacy, ben ik toch wel redelijk positief verrast over de third-party-ports. Het kwaliteitsverschil met de PS5- en Xbox Series X-versies zal je altijd houden. Maar toch kwamen veel ports die ik op het evenement speelde hier aardig bij in de buurt.

Toch zou ik in het vervolg voor iedere third-party-game de reviews goed in de gaten blijven houden. Want hoewel de Switch 2 een zeer krachtige hybride console is, wil dat nog niet zeggen dat alle ontwikkelaars direct goed weten hoe ze hiervoor moeten ontwikkelen. Gelukkig zijn de meeste demo’s mij tot nu toe goed bevallen. Switch 2-ports van grote third-party-games hebben door de verbeterde hardware erg veel potentie. Het is nu afwachten of de uiteindelijke games ook lekker uit de verf komen. En of derde partijen de Switch 2 blijven ondersteunen.