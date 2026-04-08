Adventure Time-DLC voor PowerWash Simulator 2 voor Switch 2 vertraagd

De release van de Adventure Time-DLC voor PowerWash Simulator 2 stond gepland voor morgen, donderdag 9 april. En dat komt die ook, behalve voor de Switch 2. FuturLab laat via een bericht op X weten dat de downloadbare content voor de Nintendo Switch 2 later beschikbaar wordt gesteld. Dat komt omdat het toelatingsproces voor de S2 langer duurde dan gepland. Een nieuwe datum is er nog niet, maar het zal zeker nog twee weken duren.

Please note that the Adventure Time Pack will still go live on all other platforms on April 9th.

In de uitbreiding krijgt de populaire animatieserie Adventure Time de PowerWash-behandeling. In de DLC is het aan jou om vijf iconische locaties uit het Candy Kingdom een grondige schoonmaakbeurt te geven. De Adventure Time-pack gaat voor een bedrag van €7,99 over de digitale toonbank. PowerWash Simulator 2 verscheen afgelopen oktober voor de Switch 2. Wil je meer zien/lezen, check dan hier de officiële website.