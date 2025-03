Nintendo Direct bevestigd voor morgen om 15:00

Na eerdere geruchten is het dan zo ver. Nintendo heeft voor morgen om 15:00 een Nintendo Direct aangekondigd. Deze Direct is extra opvallend, want volgende week is de grote Nintendo Direct voor de Nintendo Switch 2. Morgen zal het echter nog om de originele Switch draaien.

Wat er precies getoond gaat worden is onbekend. Wel is er bevestigd dat er niets rondom de Switch 2 getoond zal worden en dat de presentatie 30 minuten lang zal zijn. Natuurlijk zullen we de presentatie en het nieuws op Daily Nintendo delen morgen.