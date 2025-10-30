Survival horror game The Florist aangekondigd voor Switch 2

Ontwikkelaar Unclear Games heeft The Florist aangekondigd, een klassieke survival horror game. De game maakt gebruikt van vaste camera standpunten en speelt zich af in een stad welke overgenomen wordt door de natuur. Naast dat de game is aangekondigd voor PC en andere consoles zal het ook op de Switch 2 verschijnen. Wel moeten we er nog even op wachten, want de game staat pas gepland voor volgend jaar. Om je alvast een kijkje te geven is er wel al een trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

In The Florist volg je het verhaal van Jessica Park, welke voor een laatste klus nog even in Joycliff moest zijn. Normaal een leuk dorpje aan een meer, maar terwijl Jessica daar is veranderd het al snel in een nachtmerrie. Planten nemen razendsnel alles over, en het wordt al snel een gevecht op leven en dood om de dodelijke planten te baas te blijven. Verken Joycliff en gebruik je intuïtie en observatie vaardigheden om de beste paden te vinden. Verborgen voorwerpen en wapens zijn overal te vinden als je weet waar je moet zoeken, en als je de vele vreemde hints goed weet te ontcijferen. Vind de donkere geheimen die Joycliff bevat en vecht met de vele vijanden en eindbazen om te overleven.