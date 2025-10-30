[Review] Dragon Quest I & II HD-2D Remake – prachtig, maar pacing blijft een probleem

Eind vorig jaar kon ik al Dragon Quest III HD-2D Remake reviewen. Nu is de Erdrick trilogie compleet met de bundel van de eerste twee delen, maar hoe bevalt deze bundel? Gelukkig blijven de games sterk, maar de pacing blijft een probleem.

De trilogie compleet

Hoewel Dragon Quest I en Dragon Quest II eerder verschenen dan het derde deel, zijn de games chronologisch in een tijdperk na het derde deel. Erdrick is al lang dood, maar zijn resultaten zijn nog steeds voelbaar in de wereld. Echter, er is een nieuwe dreiging in de wereld en als nazaten van Erdrick mag jij opdraven om zijn legacy voort te zetten. In Dragon Quest I neem je het enkele generaties later op tegen de Dragon Lord, dit doe je opvallend genoeg alleen. In Dragon Quest II ben je weer wat generaties verder en vecht je met een groep tegen de krachten van Hargon.

Wat Square erg goed heeft gedaan met deze remakes, is de toevoeging van verschillende stukken verhaallijn en het net wat veranderen van andere stukken verhaallijn. Ieder stukje verhaal wat is toegevoegd of is aangepast voelt natuurlijk aan in de games. Daarnaast geeft het op momenten net wat diepgang die het origineel miste. Dit merk je vooral bij het tweede spel. Hier is flink wat aan toegevoegd wat de game diepgaander maakt. Niet alleen zijn scènes toegevoegd of aangepast, er zijn volledige nieuwe gebieden. Waarom dit deel extra aandacht heeft gekregen durf ik niet te zeggen, maar ik ben blij dat het deze aandacht heeft gekregen, maar zorgt wel dat ik het mis bij de andere delen.

Pacing blijft achter in jaren 80

Juist ook door deze veranderingen vind ik het zo jammer dat de pacing zo slecht is. Het behoudt natuurlijk de klassieke flow van Dragon Quest, maar net als bij het derde deel is dat nog flink verouderd. Door de redelijk beperkte diversiteit aan vijanden die rond jouw level zitten om goed te trainen voelt het trainen om verder te komen als een te grote moeite. Het wordt herhalend en saai en daar had zeker aandacht voor mogen zijn om die flow te verbeteren. Zeker wanneer je kijkt naar Dragon Quest I waar je maar een enkele held hebt en dus niet kunt spelen met hoe je je party maakt. Dat het niet helemaal werkt met de eerste game blijkt ook wanneer je soms gevechten hebt waar je vijf keer wordt geraakt en je zelf maar één keer kan terugslaan.

Ja, het geeft uitdaging, maar niet op een leuke manier. O, en moeilijkheidsgraden doen hier weinig mee. Makkelijker bijvoorbeeld laat je nog steeds keihard grinden als je een beetje normale gevechten wilt. Je kunt dan wel niet doodgaan, maar wat is daar nu leuk aan? Wat wel de pacing wat heeft geholpen zijn andere quality-of-life aanpassingen die de gameplay gewoon net wat soepeler maakt. Zo kun je namelijk gevechten versnellen. Dit maakt het grinden iets minder tergend. Daarnaast heb je geen vage beschrijvingen meer van locaties en zoek het maar uit. Nee, handige markers,

Prachtige en levendige wereld

Dit zijn de eerste twee HD-2D games die op de Switch 2 verschijnen en ik moet zeggen: het is nog net een stukje mooier. Natuurlijk is dat het geval denk je misschien. Ultra HD vs. Full HD en ook een stabiele 60 fps. Ja, tuurlijk de resolutie is één ding, maar als ik het vergelijk met Dragon Quest III op mijn Switch 1 (helaas geen mogelijkheid om deze game op beide systemen te testen) is het kleurgebruik net nog wat sprankelender. Van de framerate heb ik eerlijk gezegd door de manier van hoe de game werkt niet heel veel gemerkt dat 60 fps vs. 30 fps nu echt veel beter is hier, maar voor de puristen is dat ook zeker fijn.

De games zijn dus prachtig, maar niet perfect

Ik heb echt genoten van mijn tijd met Dragon Quest I & II HD-2D Remake. Dit is alleen niet door de gameplay geweest, daar had zeker wat meer modernisatie in gemogen. Toch zijn alle andere verbeteringen zo sterk dat het nog steeds een uitstekende aanwinst is voor je gameverzameling. Zeker aangezien je voor deze prijs twee games krijgt. De muziek, graphics en het ingesproken verhaal zijn zo tijdloos dat je er niet mis mee kunt slaan. Zeker door de flink wat nieuwe content die niet in de originele games zaten.