Switch 2-bezitters met NSO+ kunnen nu aan de slag met Wario World

Vorige maand werd de originele Luigi’s Mansion toegevoegd aan de GameCube-app, waar Switch 2-bezitters met een Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket gebruik van kunnen maken. Ook deze maand wordt er weer een andere game in de schijnwerpers gezet: Wario World. Bovendien hoeven we niet meer te wachten op het spel, want de titel is nu speelbaar op Nintendo’s tweede hybride console! Ben je nog niet in bezit van NSO+? Klik dan hier om het abonnement aan te schaffen via de officiële My Nintendo Store!

Wario World verscheen oorspronkelijk in 2003 op de Nintendo GameCube, maar is nu dus ook op de allernieuwste console van Nintendo te spelen. In deze game kruip je in de huid van Mario’s rivaal, genaamd Wario en voltooi je diverse levels door te platformen en vijanden te verslaan. Aan het einde van elke wereld staat er trouwens een eindbaas op je te wachten, dus wees gewaarschuwd!

Heb je nog nooit wat van Wario World gezien of wil je even jouw geheugen opfrissen? Neem dan een kijkje naar onderstaande trailer!

