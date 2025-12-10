Little Rocket Lab is nu te spelen (S1 & S2)!

Om 16 uur vanmiddag verscheen Little Rocket Lab digitaal voor de Nintendo Switch en de Switch 2. De game, ontwikkeld door Teenage Astronauts en uitgegeven door No More Robots, kwam begin oktober al uit voor de Xbox Series en pc. En nu kunnen Switch (2)-eigenaren met deze knusse ‘factory-building game’ aan de slag. De titel is voor beide platforms – de Switch en Switch 2 – voor €17,99 te verkrijgen in de Nintendo eShop. Maar momenteel geldt er een 25% launchkorting, waardoor je tot en met 6 januari 2026 maar €13,49 betaalt! Wat mij betreft een koopje voor deze heerlijke game. Ook is er een gratis upgradepack voor spelers die (t.z.t.) willen upgraden van Switch 1 naar Switch 2.

Little Rocket Lab: verslavend leuk

Little Rocket Lab combineert het bouwen van fabrieken met een cozy vibe. In de kern is het een automatiserings-simgame waarin je uitgebreide processen probeert te automatiseren door o.a. lopende banden en andere machines te maken. Alleen dan in een schattige setting, met charmante personages, een hartverwarmend verhaal – én vooral: geen stress. Ik heb de game al voor release mogen spelen en deze combinatie bleek een schot in de roos. Lees vooral de hele review, mocht je die gemist hebben.

Jouw missie is het voltooien van je moeders raket

Je speelt als Morgan, een ingenieur-to be, die terugkeert naar haar geboortestad St. Ambroise. Toen Morgan jong was, bouwden haar moeder en tante Ilonka aan een raket. Die zou het kleine stadje waar ze woonden op de kaart moeten zetten. Totdat haar moeder plotseling overleed. Toen kwam alles stil te vallen en moest Morgan haar tante en St. Ambroise gedag zeggen om bij haar vader te gaan wonen. Na tien jaar is ze oud genoeg om terug te keren. Haar missie is het afronden van het droomproject van haar moeder: de raket! Maar het mijnstadje St. Ambroise is tijdens haar afwezigheid in verval geraakt. Daarom werkt Morgan niet alleen aan de raket, maar helpt ze ook de lokale bevolking met hun problemen en de wederopbouw van St. Ambroise.

Ga jij met Little Rocket Lab aan de slag? Laat het ons weten in de reacties, we zijn benieuwd. Ik ga weer verder met bouwen!