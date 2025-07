Switch 2 dock ondersteunt VRR maar het werkt niet op de Switch 2

Tech website The Verge heeft een bijzondere ontdekking gedaan. Zij zijn er namelijk achter gekomen dat het dock van de Switch 2 VRR (variable refresh rate) ondersteunt. Het werkt alleen niet op de Switch 2 zelf. De website kwam hierachter middels een Steam Deck test. Ze hebben Steam Deck aan de Switch 2 verbonden middels een USB-C extensie kabel. Eenmaal verbonden kregen ze de optie om VRR aan te zetten. Op deze manier kun je je Steam games dus in 4k op 120 FPS spelen op de TV. De Steam Deck is daarnaast niet de enige handheld waarop dit werkt. De verge heeft het ook getest met de Lenovo Legion Go S via SteamOS en de ROG Ally X middels Bazzite OS. Een ander OS dat is gebaseerd op Linux. Ook op deze systemen werkte de VRR ondersteuning.

Dus nu luid de vraag: waarom maakt Nintendo hier geen gebruik van bij de Switch 2? Op dit moment is daar helaas nog niets over bekend. Wie weet wilt Nintendo het eerst zelf verder testen voordat ze het toevoegen aan een firmware update in de nabije toekomst. We houden jullie op de hoogte