Switch 2 Welcome Tour ontwikkelaar onthuld

Eerder deze maand liet Nintendo al weten dat Donkey Kong Bananza gemaakt wordt door Nintendo EPD 3, de studio achter Super Mario Odyssey. Vandaag heeft Nintendo de studio achter een andere recent verschenen Switch 2-game bekendgemaakt. Het gaat om de launch game Switch 2 Welcome Tour. Deze game is gemaakt door Nintendo Cube, oftewel de ontwikkelaar van onder andere Super Mario Party: Jamboree. De studio heeft dit onthuld door de game toe te voegen aan hun portfolio website. Op de site zien we ook dat de studio heeft gewerkt aan Animal Crossing: pocket Camp en Clubhouse Games. Door hun uitgebreide ervaring met party games en minigame collecties was het dan ook geen gekke keuze van Nintendo om hen de ontwikkeling van Welcome Tour toe te vertrouwen.

Onze Menno heeft de game vorige maand gereviewd. Hij gaf de game een 7.5. Hij was best positief over de minigames en wat deze je leren over de nieuwe console, maar gad wel aan dat de game eigenlijk inbegrepen had moeten zitten bij de nieuwe console. Ben jij het een beetje met hem eens? Laat het weten in de reacties!