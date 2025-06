Switch 2 Editie van Tamagotchi Plaza ontvangt trailer

Tijdens de Nintendo Direct van 27 maart werd Tamagotchi Plaza aangekondigd. Het ging om dat moment om de Switch-versie van deze game, maar inmiddels is ook bekend dat Tamagotchi Plaza op vrijdag 27 juni een Switch 2 Editie gaat krijgen. Om dat te vieren is er door Nintendo een gloednieuwe trailer van de titel online gezet, waar onder andere gloednieuwe minigames in voorbijkomen! Tevens is het nu duidelijk dat de Switch-versie geüpgraded kan worden naar de Switch 2 Editie, al is het nog even de vraag hoe duur de upgrade is.

In Tamagotchi Plaza beheer je allerlei winkeltjes in Tamahiko Town. Het is de bedoeling om de verschillende Tamagotchi te helpen met onder andere hun bestellingen of het creëren van de perfecte bril. Of wat dacht je van het helpen vinden van verloren voorwerpen? Het kan allemaal! Daarnaast zijn sommige winkeltjes in de offline modus te spelen met een vriend(in). Al met al is er genoeg te doen in de wereld van Tamagotchi, maar de Switch 2 Editie is nog uitgebreider. In die editie worden namelijk drie extra winkeltjes toegevoegd die gebruik maken van de muisbesturing van de Joy-Con 2-controller!