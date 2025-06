Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics toegevoegd aan Nintendo Music

Na de toevoeging van de enorme soundtrack van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom was het vorige week stil op het Nintendo Music vlak. Er verscheen toen geen nieuwe muziek om van te genieten. Maar deze week wordt de draad weer opgepakt en is er nieuwe muziek aan de app toegevoegd. Het gaat om de soundtrack van Clubhouse Games: 51 Worldwide Classic. Een playlist van 37 nummers met een duur van 56 minuten. Als je voor de verlengbare lijst gaat dan staan er 85 nummers voor je klaar. Goed voor zo’n anderhalf uur luisterplezier.

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics verscheen in 2020 voor de Nintendo Switch. Het bevat, zoals de titel al een beetje weggeeft, 51 spellen zoals schaken, patience, mahjong, domino en nog veel meer. De soundtrack is vanaf nu te vinden in de Nintendo Music-app op smartapparaten. Je kan de playlist hier beluisteren. Naast de app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (+ Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

