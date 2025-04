Releasedatum Nintendo Switch 2 onthuld: 5 juni

Tijdens de Nintendo Direct heeft Nintendo de release van de Nintendo Switch 2 aangekondigd. De console zal namelijk op 5 juni dit jaar verschijnen. De console zal los te koop zijn maar er verschijnt ook een bundel met Mario Kart World erbij in de vorm van een downloadcode. De consoles kosten € 469,99 voor de losse console en € 509,99 voor de bundel met Mario Kart World. Meer informatie over prijzen van ook accessoires lees je hier.

Nintendo gaf tijdens de presentatie ook meteen meer informatie over games die op of kort na de release van de console verschijnen. Los van nieuwe games zoals Mario Kart World, zullen er ook upgrades komen van eerdere Switch-games.

Deze nieuwe Nintendo Switch 2-editie games krijgen onder andere verbeterde graphics alsmede nieuwe functionaliteiten. Super Mario Party Jamboree is één van de games die een Switch 2-versie krijgt. Ook The Legend of Zelda: Breath of the Wild en Kirby en de Vergeten Wereld kwamen in de Nintendo Direct voorbij met speciale Switch 2-edities. Niet geheel onverwachts keert ook Metroid Prime 4 naar de Switch 2 met een verbeterde versie.

De console heeft 256GB aan interne opslagruimte. Met MicroSD Express-kaarten kan de opslagruimte worden uitgebreid – reguliere MicroSD-kaarten werken niet.

Ongetwijfeld ben jij net zo enthousiast over de console als wij zijn! Praat mee over de Switch 2 op onze Discord!