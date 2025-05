Switch 2 krijgt 258 gebruikersafbeeldingen

Met de release van de Switch 2 in een kleine maand komen er steeds meer details over het apparaat naar buiten. In de Nintendo Today!-app wordt er regelmatig wat onthuld. Zo ook deze keer. Op de Switch 2 zullen er een hoop nieuwe en oude bekende gebruikersafbeeldingen beschikbaar zijn. Het gaat dan om de afbeeldingen die al op het apparaat zitten en niet om degene die je met platina punten kunt kopen.

In totaal zullen er 258 stuks beschikbaar zijn op de Switch. Dat zijn er een hoop meer dan de huidige Switch die er slechts 147 heeft. Nieuw zijn onder andere verschillende Pokémon. In onderstaand filmpje van Nintendo Everything, wat gebaseerd is op die van de Nintendo Today!-app, kan je de verscheidene gebruikersafbeeldingen zien.

Welk icoontje ga jij gebruiken? Laat het ons weten in de reacties!