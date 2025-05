Releasedatum bekend voor Trails in the Sky 1st Chapter

Afgelopen december werd de remake van The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st aangekondigd. Trails in the Sky 1st Chapter zoals de game gaat heten, zou in de herfst van 2025 moeten verschijnen. En dat klopt, want er lijkt nu een concrete releasedatum onthuld te zijn. De game gaat wereldwijd uitkomen voor o.a. de Nintendo Switch op 19 september 2025.

Trails in the Sky 1st Chapter is een remake van een RPG-klassieker uit 2004. Ontwikkelaar Nihon Falcom liet eerder al weten dat de game compleet in 3D zal zijn, met volledige voice-acting in zowel Japans als Engels. Daarnaast krijgt de gameplay verschillende verbeteringen die meer in lijn zijn met recentere Trails-games. Wil je alvast een indruk krijgen van deze verbeteringen, bekijk dan onderstaande gameplay trailer die onlangs door uitgever GungHo is gedeeld.

Kijk jij uit naar Trails in the Sky 1st Chapter? Laat het ons weten in de reacties!