Switch 2 schijnt al te koop te zijn, voor $ 40.000

Eerder waren er al geruchten dat de Switch 2 al rondging op de zwarte markt in China, maar nu lijkt er meer bevestiging te zijn. Op een Chinees socialmediaplatform laat een gebruiker een gesprek zien waar prijzen voor een Nintendo Switch 2 worden besproken. Deze gebruiker is ook degene die eerder al beelden van het systeem lekte. Ook Genki zei eerder al op CES dat de console op de zwarte markt verkrijgbaar is.

Volgens de gedeelde screenshots is op het moment alleen de tablet, de Joy-Con en de dock te koop. Totaal zouden de kosten neerkomen op iets minder dan 40.000 USD. Het is waarschijnlijk dat deze modellen onbruikbaar zijn. Maar bedrijven kunnen het wel al gebruiken om sommige accessoires te maken. Iets wat waarschijnlijk is gebeurd met de verschillende Aliexpress accessoires en hoe Genki aan een model is gekomen.

Het is dus onwaarschijnlijk dat het menu zal gaan lekken de komende periode. Het is in elk geval een illegale handel en Nintendo zit waarschijnlijk dicht op de bal om deze verkoper te vinden.

