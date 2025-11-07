Hitman: Absolution verschijnt volgende week op de Nintendo Switch

Hitman Absolution is afgelopen zomer aangekondigd voor de Nintendo Switch. De game, welke oorspronkelijk alweer uit 2012 komt, is inmiddels voor een heleboel platformen verschenen, maar Nintendo zat daar nog niet tussen. Daar komt volgende week verandering in. Door middel van een nieuwe trailer is bekend gemaakt dat Hitman: Absolution op 13 november naar de Nintendo SWitch komt. De trailer kun je hieronder bekijken. Eerder dit jaar verscheen er overigens al eens een Hitman game op de Switch 2: Hitman: World of Assassination. De review daarvan kun je hier lezen.

In Hitman: ABsolution stap je opnieuw in de schoenen van de originele assassin, agent 47. Veraden door het agentschap en op de vlucht voor de politie zoekt agent 47 naar verlossing, in een wereld die zich tegen hem heeft gekeerd. De game bevat een nieuwe lijst met doelwitten, meer dan 20 missies waarin je deze doelwitten kan omleggen en meerdere nieuwe trucs om dat te doen. De wereld is je oester, jij bepaald hoe je een doelwit benaderd en wat je gebruikt om hem uiteindelijk zijn maker te laten ontmoeten. De Switch versie zal daarnaast een nieuwe Contracts mode krijgen, die ergens in 2026 zal verschijnen. Hierin kun je zelf uitdagingen maken en met vrienden strijden voor de high score hierin.