Switch 2-versie Gear.Club Unlimited 3 verschijnt in februari 2026

De Switch 2-versie van Gear.Club Unlimited 3 had eigenlijk dit jaar moeten verschijnen. Helaas kwam eind vorige maand het nieuws naar buiten dat het racespel vertraging heeft opgelopen. Hoeveel langer de game op zich zou laten wachten, was toen nog onbekend. Gelukkig is daar deze ochtend dankzij een gloednieuwe gameplaytrailer verandering in gekomen. In de video onderaan dit artikel komt immers de releasedatum van 19 februari 2026 tevoorschijn. Een release op andere consoles en pc komt nog wat later.

Gear.Club Unlimited is terug en beter dan ooit in de vorm van Gear.Club Unlimited 3! Deze nieuwe titel bevat twee omgevingen: eentje in de Middellandse Zee en de ander in de Japanse bergen. Tevens wordt er een gloednieuwe snelwegmodus geïntroduceerd waarin spelers door het drukke verkeer moeten rijden in volle snelheid. Verder kun je in maar liefst 40 gelicenseerde auto’s stappen en aan de slag gaan met de career mode. Ben jij er klaar voor om opnieuw over wegen te scheuren?