Switch 2-versie Overcooked 2 nu beschikbaar

Afgelopen September is tijdens de Nintendo Direct bekend gemaakt dat Overcooked 2 een Switch-2 versie zou krijgen. De game zelf is al even uit, in 2018 verscheen hij al op de Nintendo Switch. Ook zijn er inmiddels aardig wat DLC verschenen, en alhoewel we dus al wisten dat de game in zijn geheel een Switch 2-versie zou krijgen, was het nog onduidelijk wanneer. Daar is nu per direct verandering in gekomen, want de Switch 2-versie van de game is nu beschikbaar. Voor de gelegenheid is er zelfs nog een nieuwe trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

Overcooked is een knotsgekke multiplayer game, waarin je probeert samen te werken om een heel koninkrijk van voedsel te voorzien. In het eerste deel heb je de wereld namelijk gered van de ‘Ever Peckish’, maar een nieuw gevaar ligt op de loer…. de Walking Bread! Kunnen jij en je vrienden op tijd koken, hakken, en bakken om de meest verrukkelijke gerechten naar hun hongerige monden te brengen?

De Switch 2 versie van de game voegt natuurlijk verbeterde graphics en soepelere gameplay toe, maar dat is niet alles. Camera Play kan gebruikt worden om de hoofden van je vrienden te projecteren, zo weet je precies wie er tegen je schreeuwt als je per ongeluk die burger weg gooit! En ook niet onbelangrijk: met GameShare kun je een hele horde nieuwe spelers mee te laten spelen, zolang één van jullie de game maar heeft! Je kunt daarnaast nog steeds spelen met Nintendo Switch spelers, en al je eerder gekochte DLC reist gewoon mee naar de Switch 2 versie. Zelfs je voortgang kan makkelijk overgezet worden tussen de twee versies!