Terminator 2D: No Fate wederom uitgesteld

Begin dit jaar is Terminator 2D: No Fate aangekondigd, een action-side scroller die als hommage dient aan Terminator 2. Zo speel je bijvoorbeeld als Sarah Conner en de T-800 terwijl jullie proberen de plannen van Skynet tegen te houden. Met de aankondiging werd meteen een releasedatum gegeven, maar deze is inmiddels verschillende keren uitgesteld. Het laatste nieuws was dat de game op 26 november zou verschijnen, maar uitgever Reef Entertainment heeft laten weten dat het ook deze datum niet gaat halen. Dit in verband met de fysieke versies van de game. Een nieuwe releasedatum is wel meteen gegeven, de game staat nu gepland voor 12 december.

Waar gaat Terminator 2D: No Fate over?

Terminator 2D: No Fate is een hommage aan de tweede Terminator film: Terminator 2: Judgement Day. In de game krijg je op verschillende momenten kans om te spelen als Sarah Conner, John Conner en de T-800 terwijl ze Skynet en de dodelijke T-1000 proberen te slim af te zijn. De game is een 2D action side-scroller en belooft veel verschillende missies, die het verhaal van de film zowel volgen als uitbreiden. Unieke scenario’s zijn toegevoegd en er zijn meerdere eindes beschikbaar, maar fans van de films zullen zeker de iconische scene’s en momenten uit de film herkennen.