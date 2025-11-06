Releasedatum voor Mega Dimension DLC voor Pokémon Legends: Z-A

Gisteren hoopten we al op de aankondiging van een releasedatum voor de nieuwe DLC voor Pokémon Legends Z-A. En inderdaad, zojuist is onthuld wanneer de Mega Dimension-uitbreiding verschijnt. Namelijk op 10 december 2025. De betaalde DLC kost €29,99 en is al te pre-orderen via de Nintendo eShop voor zowel de Nintendo Switch als de Switch 2. Ook is de DLC al te koop via de My Nintendo Store. Naast de releasedatum voor Mega Dimension dropte Nintendo een nieuwe trailer waarin we ook kennismaken met Mega Chimecho en Mega Baxcalibur. Je vindt de video onderaan!

De Mega Dimension DLC voegt een nieuwe verhaallijn toe. Net wanneer de inspanningen van Team MZ de vrede in Lumiose City lijken te hebben hersteld, gebeurt er iets vreemds. Overal in de stad ontstaan ​​vreemde vervormingen, behorend bij een mysterieuze dimensie genaamd Hyperspace Lumiose. Je ontmoet een mysterieus jong meisje en donutkok genaamd Ansha. Zij wordt vergezeld door de mythische Pokémon Hoopa. Samen met Ansha en Hoopa en team MZ ga je op onderzoek uit. In Hyperspace Lumiose ontdek je nieuwe Mega Evolutions en andere Pokémon die normaal gesproken niet in Lumiose voorkomen. Met de kracht van Ansha en Hoopa – die door het eten van donuts de vervormingen kan veranderen in portalen naar Hyperspace – zullen je trainerskwaliteiten in Hyperspace op de proef gesteld worden. Lukt het jou om de geheimen te ontrafelen en de vreemde gebeurtenissen in Lumiose City te stoppen?

Heb jij 10 december in je agenda omcirkeld om met de Mega Dimension DLC aan de slag te gaan?