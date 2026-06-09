Xenoblade Genesis is de nieuwste game van Monolith Soft

Volgend jaar verschijnt er een grootse nieuwe game van Monolith Soft. Het is een gloednieuwe game in de Xenoblade franchise, maar gaat weer een nieuwe kant op. Ten eerste heeft het niet meer Chronicles in de naam en heet de game Xenoblade Genesis. De artstyle is meer richting fantasy/anime dan vorige games in de serie.

Opvallend is dat de game veel meer richting een fantasy wereld gaat dan sci-fi en het duideling geïnspireerd is door de Middeleeuwen. Helaas is er nog niet veel bekend over het verhaal van de game, maar wel dat de mensheid in gevaar is vanwege een god die nog wraak wilt nemen. De game moet al volgend jaar uitkomen.