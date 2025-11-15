The Super Mario Galaxy Movie poster geeft nieuwe details

Nintendo-fans die uitkijken naar de aankomende The Super Mario Galaxy Movie werden deze week op hun werken bediend. Nintendo en Illumination lanceerde de officiele trailer die bij deze aankomende film hoort, en dat gaf een hoop nieuwe informatie vrij. Inmiddels heeft The Super Mario Galaxy Movie ook de eerste poster gekregen en ook deze toont weer nieuwe informatie over wat we zoal in de film te zien krijgen.

De poster kun je hieronder bewonderen. Deze toont zoals je kunt zien Mario en Luigi in wat het Zandrijk uit Super Mario Odyssey is. Ook zien we hier de lokale bewoners, bekend als de Tostarenan, die in Tostarena Town wonen. We mogen deze vrolijke mannetjes dus ook verwachten in de aankomende film.

Heb je de onlangs verschenen trailer gemist? Bekijk ‘m hier terug!