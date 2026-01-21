Switch 2-versie voor Snoopy & The Great Mystery Club

Op 10 oktober 2025 verscheen op de Nintendo Switch een nieuw puzzelavontuur met Snoopy in de hoofdrol: Snoopy & The Great Mystery Club. Ontwikkelaar Cradle Games en uitgever GameMill Entertainment onthullen nu dat er ook een Switch 2-versie gaat komen. Die verschijnt op 17 maart, zowel digitaal (standaard editie) als fysiek (deluxe editie). Wie voor de fysieke uitgave gaat krijgt de game op een gamekeycard zoals te zien is op de afbeelding hieronder. Wat we nog niet zeker weten is of er een upgrademogelijkheid gaat komen voor spelers die de Switch-versie al in hun bezit hebben. Het lijkt er vooralsnog op dat de aankomende release geen Switch 2-editie gaat worden, maar een aparte Switch 2-versie. Wat zou betekenen dat upgraden niet mogelijk is. Wanneer daar meer duidelijkheid over is zullen we dit bericht updaten met het laatste nieuws.

Zet je detectivehoed maar op!

Wij hebben de Switch-versie rondom release al mogen spelen en het bleek een leuke game voor vooral de jonge speler. Je vindt onze review hier. In Snoopy & The Great Mystery Club is het aan jou om als Snoopy puzzels op te lossen en mysteries in de stad te ontrafelen. Zo staat je de zaak van de verdwenen voetbaluitrusting te wachten, zul je op zoek moeten naar spookachtige muziek en nog veel meer. Geniet van een mysterieus avontuur vol heerlijke charme, slimme puzzels en hartverwarmende vriendschappen. Verken de stad, los uitdagende zaken op en ontdek verborgen geheimen – natuurlijk met hulp van de innemende Peanuts-bende!