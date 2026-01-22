Nieuwe trailer toont gameplay van Kingdom’s Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster

Afgelopen december kondigde Inti Creates hun nieuwe titel aan. Kingdom’s Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster (hierna voor het gemak gewoon Kingdom’s Return) verschijnt op 23 april digitaal voor zowel de Nintendo Switch als de Switch 2. Het nieuwe jaar bleek voor de makers een goed moment om wat meer informatie te delen, want is er nu een nieuwe (Japanse) trailer. Daardoor krijgen we alvast wat van de daadwerkelijke gameplay te zien. Bovendien vind je op de officiële website een uitgebreidere uitleg over de verschillende onderdelen. Dus neem vooral hier een kijkje als je daar meer over wil lezen!

Oh ja, de Switch-versie kan trouwens met een gratis upgrade-pakket worden geüpgraded naar de Nintendo Switch 2-editie. In Japan verschijnt er ook een fysieke uitgave van Kingdom’s Return, maar of die de Engelse taal ondersteunt is nog onduidelijk.

Wat voor game is Kingdom’s Return?

Kingdom’s Return is een actie-RPG waarin spelers op avontuur moeten gaan om hun gevallen koninkrijk te herstellen. Verzamel materialen in 2D side-scrolling avonturenlevels en gebruik ze vervolgens in het strategiespel om je stad naar eigen inzicht op te bouwen en je personages sterker te maken. Kies uit een van de vier personages: Imperial, Alchemist, Wizard of Zipangu, én ga op avontuur door een verscheidenheid aan actielevels. Verzamel de materialen die je nodig hebt om je koninkrijk op te bouwen en plaats gebouwen die de statistieken van je personages verbeteren. Ga vervolgens weer op pad om nog gevaarlijkere levels te veroveren, totdat de eindbazen bang voor je zijn!

Ben je nieuwsgierig naar Kingdom’s Return? Laat het ons weten, wij zijn benieuwd!