Releasedatum voor fysieke Switch 2-versie van Sonic Racing: CrossWorlds

Begin december verscheen de digitale Switch 2-versie van Sonic Racing: CrossWorlds. Wie al die tijd gewacht heeft op een fysieke uitgave kan nu eindelijk een datum in zijn/haar agenda omcirkelen. Want op 26 maart 2026 komt de fysieke Switch 2-versie uit. Dat laat Sega vandaag weten. Als extraatje kondigt Sega trouwens ook nog aan dat de ‘Blue Star Extreme Gear’ nu beschikbaar is voor alle CrossWorlds-spelers. Die volgt op de betaalde PAC-MAN DLC van afgelopen week.

Switch 2-versie

De fysieke versie met de volledige game op cartridge heeft een prijskaartje van €69,99. Wanneer je de Switch-versie al in je bezit hebt en je wil upgraden naar de Switch 2-versie, kan dat middels het upgradepack. Die vind je in de Nintendo eShop en kost €10. Maar wat voegt de Switch 2-versie ook alweer toe? Scheur over het circuit met verbeterde resolutie en framerates. De website van SEGA vermeldt de volgende specificaties:

Docked, single en 2-player split-screen: 2560×1440@60fps

Docked, 4-player split-screen: 2560×1440@30fps

Handheld, single en 2-player split-screen: 1920×1080@60fps

Handheld, 4-player split-screen: 1920×1080@30fps

Sonic Racing: CrossWorlds

In Sonic Racing: CrossWorlds race je over land en zee, door de lucht en zelfs in de ruimte. Wat deze titel zo bijzonder maakt is de mogelijkheid om tijdens het rijden te wisselen tussen dimensies. Daardoor kan er na elke bocht en hoek iets nieuws op je te wachten staan. In totaal zijn er 24 circuits aanwezig en kun je naar 15 CrossWorlds warpen middels Travel Rings. Uiteraard zijn er ook uit meer dan genoeg voertuigen en personages te kiezen. Bovendien worden er na de release nog steeds bestuurders en voertuigen toegevoegd. Mocht je het totale overzicht van (aankomende) bestuurders eens willen bekijken, check dan de officiële SEGA-website!