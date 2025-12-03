Switch 2-versie aangekondigd voor Starsand Island

Na een succesvolle Kickstarter-campagne leek het er op dat Starsand Island nog dit jaar te spelen zou zijn op de Nintendo Switch. Dat is helaas niet het geval. Deze sfeervolle simulatiegame van Seed Lab staat nu op de planning voor een release in de eerste maanden van 2026. Nieuw is de aankondiging van een Switch 2-uitgave. Die gaat er dus sowieso komen. Maar wat niet helemaal duidelijk is, is de status van de eerder aangekondigde Nintendo Switch-versie. Daarover zijn de berichten tegenstrijdig. Het zou zomaar kunnen dat de game alleen naar de Switch 2 komt en de Switch-versie komt te vervallen. Wanneer daar duidelijkheid over is zullen we uiteraard dit bericht updaten. In de tussentijd kun je genieten van de nieuwe trailer met de aankondiging van de Switch 2-versie.

Wat biedt de Switch 2-versie?

Bij de versie voor Nintendo’s nieuwste console kan je kiezen tussen een kwaliteitsmodus met 45 fps bij een resolutie van 1080p, óf een prestatiemodus met 60 fps bij een resolutie van 1080p (zowel docked als handheld). Ook worden GameChat tijdens online multiplayer en muisbediening ondersteund.

Waar gaat Starsand Island over?

In deze cozy simulatiegame met een Ghibli-vibe laat je het drukke stadsleven achter je en strijk je neer op een tropisch eiland. Daar bouw je je eigen leven op, vol rust, avontuur en hartverwarmende ontmoetingen. Verbouw tropisch fruit en groenten, zorg voor schattige dieren zoals capybara’s en katten, en ontwerp je droomvilla midden in het groen. Je leert de eilandbewoners kennen, helpt ze met hun verhalen, en wie weet bloeit er zelfs iets moois op. Tussendoor verken je het eiland op een retro scooter of longboard, of zeil je naar verborgen plekjes die wachten om ontdekt te worden. Maar er is meer dan alleen ontspanning. In de mysterieuze, met mist bedekte gebieden liggen oude ruïnes en tref je vreemde wezens.

Kijk jij uit naar Starsand Island?